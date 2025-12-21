3 شهداء بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد شخص في استهداف الاحتلال تجمعا للفلسطينين بقنبلة من طائرة بدون طيار "درون" في حي الشجاعية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصين اثنين استشهدا جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بالحي ذاته.

وباستشهاد الفلسطينيين الثلاثة، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 404 شهداء، و1108 مصابين.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة الألمانية برلين، مساء أمس، مظاهرة حاشدة، دعما لفلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وتجمع مئات المشاركين في ميدان أورانين بحي كرويتسبيرج، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل، ثم توجهوا إلى بلدية نوكولن، منددين بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الكرامة الإنسانية مصونة"، و"الحرية للأسرى الفلسطينيين"، مطالبين بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، ورددوا شعارات، من بينها "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"إسرائيل إرهابية"، و"الأطفال يريدون العيش".