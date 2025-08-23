 الأمير أباظة يهدي تكريمه في مهرجان اليوبيل الفضي لنجوم الإبداع لموهبة غنائية صغيرة - بوابة الشروق
السبت 23 أغسطس 2025 4:54 م القاهرة
الأمير أباظة يهدي تكريمه في مهرجان اليوبيل الفضي لنجوم الإبداع لموهبة غنائية صغيرة

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 23 أغسطس 2025 - 4:45 م | آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2025 - 4:45 م

شهد قصر ثقافة الأنفوشي احتفالية مهرجان اليوبيل الفضي لنجوم الإبداع برئاسة الأديب محمد نظمي، وسط حضور لافت من المبدعين والمثقفين والإعلاميين من الإسكندرية والقاهرة.

وكان من أبرز لحظات الاحتفالية تكريم الأديب الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، فيما فاجأ أباظة الحضور بمبادرة إنسانية مؤثرة حين أهدى تكريمه إلى إحدى البراعم الصغيرة الموهوبة في الغناء، في لفتة عكست دعمه الحقيقي لجيل الشباب ورعاية المواهب الجديدة.

كما شهدت الأمسية تكريم الفنانة إيناس مكي، والفنان محمد الصاوي، والفنانة الشابة ياسمين علي، بجانب تكريم الفائزين في المسابقة الكبرى لنجوم الإبداع في مجالات الشعر والغناء والتمثيل.


وقدّم فقرات الاحتفالية، الإعلامي عبد الله عبد الصبور، والإعلامية مروة عاطف، فيما وجهت تحية تقدير للمستشار الفني للمهرجان الخبير السياحي حسين خير، والشاعر سمير حلمي، على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذا الحدث.

