تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية يؤدي إلى إغلاق الطريق

تحطمت طائرة على جانب طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في وقت مبكر من صباح الاثنين، ما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان في السماء وإغلاق الطريق السريع الرئيسي، بحسب بيان صادر عن شرطة ولاية ماساتشوستس.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات جراء الحادث الذي وقع في دارتموث، ماساتشوستس.

وفي مقاطع فيديو التقطها أشخاص أثناء مرورهم بالسيارات، ظهر الدخان يتصاعد فوق الطريق السريع 195 من حطام متناثر يشتعل بالنيران.

وقالت شرطة الولاية إن الطائرة ربما كانت تحاول الهبوط في مطار نيو بيدفورد الإقليمي، رغم أن المسئولين أشاروا إلى أنه لا يبدو أن الطيار قد قدم خطة الطيران أو معلومات عن الركاب للمطار.

وأغلق المسئولون حركة المرور في كلا الاتجاهين على الجزء من الطريق السريع القريب من موقع التحطم، وفقا لإدارة النقل في الولاية.

وفي وقت وقوع الحادث، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن عاصفة "نورإيستر" كانت قد تسببت في هطول أمطار وهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 ميلا في الساعة (48 إلى 64 كيلومترا في الساعة) إلى المنطقة.