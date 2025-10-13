فون دير لاين تثير اتهامات بالتجسس ضد المجر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، بأن مفوض الاتحاد الأوروبي المجري للصحة ورعاية الحيوان أوليفر فارهيلي، نفى أي تورط في قضية تجسس مزعوم خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت المتحدثة للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين، إن فون دير لاين التقت بفارهيلي أمس الأحد وسألته عما إذا كان على علم بمحاولات أجهزة الاستخبارات المجرية تجنيد موظفين في المفوضية الأوروبية.

ورد فارهيلي بأنه لا يعرف شيئًا عن مثل هذه المحاولات.

وبحسب تقارير نشرتها مجلة دير شبيجل الألمانية الإخبارية والصحيفة اليومية البلجيكية ديفايت وموقع ديركت36 المجري للتحقيقات الاستقصائية، فإن الحكومة المجرية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان كانت قد كلفت عملاء أجهزة استخبارات بمهام في مؤسسات التكتل.

وتردد أن ثلاثة جواسيس حاولوا بين عامي 2015 و2017 تجنيد موظفين في المفوضية أو الحصول على معلومات منهم.

وقيل إن واحدا منهم عمل بشكل سري كدبلوماسي مع فارهيلي الذي كان وقتها يعمل سفيرا للمجر لدى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأسبوع الماضي أنها تتعامل مع هذه الادعاءات بجدية بالغة وأنها ستشكل مجموعة داخلية للتحقيق في القضية.