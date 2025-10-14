سفير فلسطين بالقاهرة: قمة شرم الشيخ يوم تاريخي قادته مصر بجدارة لتضع المنطقة على أعتاب السلام

قال سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، إن قمة شرم الشيخ جاءت نتيجة للجهود المشتركة بين، مصر والقيادة الفلسطينية، بجانب الدول العربية، موضحًا أنه يوم تاريخي تقوده مصر بجدارة، لإيقاف الحرب في غزة، وإعادة إعمارها، بالإضافة لوضع المنطقة العربية على، أعتاب السلام العالمي، والتنمية المستدامة.

وأضاف في لقاء خاص على قناة "الحياة"، أن الشعب الفلسطيني لا مصلحة له من اتساع رقعة الحرب واستمرارها، مشيدًا بالجهود الدولية التي بُذلت لوقفها.

ومن جانبه أكد سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله الرحبي، تثمينه للجهود المصرية لاستضافة المؤتمر في فترة قصيرة، مشيرًا إلى دور وزارة الخارجية الواضح، بالإضافة للمشاركة الدولية لشهود توقيع اتفاقية اليوم.

وشدد على ضرورة أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز السلام الدائم بالمنطقة، وتنتصر للدبلوماسية العالمية.

وعلى صعيد آخر، ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي، أن مؤتمر شرم الشيخ مثل محطة صعبة في رحلة غزة التي تعيشها منذ أكثر من عاميين، موضحًا أن جميع الجهود لوقف هذه المأساة مشكورة، وبخاصة الجهد المصري الذي يسعى للوصول لاتفاق ينهي هذه الحرب إلى الأبد.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.