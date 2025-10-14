مستشار الرئيس الأمريكي: مصر لعبت دورًا محوريًا في مفاوضات غزة قبل تولي ترامب

وصف كبير مستشاري ترامب للشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس، توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام، الإثنين، بالإنجاز الحقيقي لترامب، مشيرًا إلى أنه ناقش إيقاف الحرب، بالإضافة للسلام في الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف في تصريحات خاصة عبر زوم لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر قناة "النهار"، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في هذه المفاوضات، قبل تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية، مشيدًا بالجهود المصرية التي أدت لاستكمال المفاوضات في ساعاتها الأخيرة.

وتابع أن الحل تم تقديمه تحت قيادة ترامب، وأن لدعم العربي والدولي هو الضامن لتنفيذه.

ونوه إلى مشاركة كل من قطر وتركيا وغيرهم في المفاوضات، مشيدًا بالجهود التي بذلوها منذ بداية الصراع بجانب مصر وأمريكا.

وأكد أن الضامن الأساسي لهذ المفاوضات هو الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يسعى لإتمام هذه المفاوضات بحلول كاملة وليس بأنصاف الحلول، بالإضافة الدعم العربي والإسلامي.

وذكر أن الشيطان يكمن في التفاصيل، مشددًا على ضرورة مواجهة العقبات والصعوبات التي تعيق هذه العملية في ظل الأليات الموضوعة للتعامل معها.

وأشار إلى جدية جميع الشركاء، والفصائل الفلسطينية، وسعيهم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وسط توافق (فلسطيني فلسطيني) على هذه الخطة، مشددًا على التزام ترامب بالضغط لتنفيذ جميع مراحلها، من خلال ترأسه لمجلس السلام الفلسطيني.