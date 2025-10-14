قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن قمة السلام في شرم الشيخ استهدفت لتحقيق السلام في غزة، بعد عاميين من الدمار، وسفك الدماء، موضحًا أن الهدف هو الوصول لسلام دائم يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة "الأولى المصرية"، أن المفاوضات لا تزال شاقة وطويلة، خصوصًا، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين، مشيرًا إلى أن خطاب ترامب بالكنيست جاء مطابقًا لأسلوبه المعروف، ومحاولة لإرضاء اليمين المتطرف.

وشدد على ضرورة الالتزام الأمريكي بالضغط على إسرائيل لإنجاح هذه المفاوضات، مضيفًا أن الدبلوماسية المصرية بذلت أقصى جهدها خلال العاميين الماضيين لتحقيق اهدافها، بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، بالإضافة لمنع مخططات التهجير، والتي تعرض جميعها على طاولة المفاوضات اليوم.

وأكد أن الدمار بغزة هائل، وأن عملية التخلص من الركام ستستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن حماسة الفلسطينيين لإعادة البناء ستشجع العالم للنهوض بها بأسرع وقت، لتوفير الحياة اللازمة لهم.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.