حبس السائق الليبي المتسبب بحادث طريق مطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مطروح العامة حبس سائق شاحنة نقل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب حادث تصادم وقع على طريق مطروح الساحلي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.

كانت نيابة مركز الضبعة بمحافظة مطروح قد قررت حبس مولو أبو شويش النوري، 27 سنة، ليبي الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية حادث تصادم شاحنة نقل بضائع كان يقودها محملة بكميات كبيرة من البصل قادمة من ليبيا على طريق إسكندرية مطروح الساحلي بمنطقة الضبعة، حيث اصطدمت بـ11 سيارة ملاكي وميكروباص، مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 18 آخرين.

وكشفت المعاينات الأولية أن سائق الشاحنة كان يقود بسرعة كبيرة، وتفاجأ بوجود كمين مروري بالكيلو 117، فاصطدم بـ9 سيارات ملاكي وميكروباصين، وتفحمت بعض السيارات.

كما أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا من محافظات الدقهلية، المنوفية، مطروح، دمياط، والإسكندرية، بالإضافة إلى مصرع طبيب بشري وطالب ثانوي مقيمين بمطروح.