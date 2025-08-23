أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي

أكد محمد الننى، لاعب وسط نادي الجزيرة، على أحقيه فريقه بالفوز على الشارقة بهدف نظيف في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإماراتي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وقال النني في تصريحات إعلامية عبر قناة أبوظبي الرياضية بعد المباراة: «أشكر اللاعبين على المجهود في ظل الفترة الصعبة مع تغيير الجهاز الفني» .

وواصل: «قدمنا مباراة مميزة أمام فريق كبير مثل الشارقة».

وعن رحيل المدرب المغربي حسين عموته قال: «نملك لاعبين أصحاب خبرات وكذلك شباب لديهم مجهود كبير، والكل كان يصدق في نفسه من أجل تحقيق الفوز».

وكان نادي الجزيرة الإماراتي قد قرر إقالة المغربي حسين عموتة المدير الفني للفريق بعد الخسارة في لقاء الجولة الأولى أمام فريق خورفكان بنتيجة 3-2.