باريس تستدعي سفيرة روما إثر تصريحات إيطالية بحق ماكرون

استدعت باريس، سفيرة روما إمانويلا داليساندرو، إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب إعلام فرنسي، السبت، نقلا عن مسئول دبلوماسي دون تسميته، فإن الاستدعاء جرى في 21 أغسطس الجاري بعد "تصريحات غير مقبولة" أدلى بها سالفيني بحق ماكرون.

وأضاف المسئول: "تم تذكير السفيرة بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلًا عن التطورات الثنائية الأخيرة التي أظهرت تقاربا قويا بينهما لا سيما في سياق الدعم غير المشروط لأوكرانيا".

وكان سالفيني، وهو أيضا وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، قد سخر من فكرة إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، واقترح على ماكرون "أن يأخذ خوذته وبندقيته ويتوجه بنفسه إلى هناك".

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.