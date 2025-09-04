أكسيوس: الإمارات حذرت واشنطن من أن ضم إسرائيل الضفة الغربية سيضر بالاتفاقيات الإبراهيمية

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن الإمارات أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية سيُضر بالاتفاقيات الإبراهيمية، ويقوض آمال ترامب في توسيعها.

جاء ذلك في وقت تدرس إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، رداً على اعتزام العديد من الدول الغربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب أكسيوس، من المرجح أن يكون ترامب هو الطرف الأجنبي الوحيد القادر على إيقاف تنفيذ هذه الخطط الإسرائيلية. فيما تتمثل رسالة الإمارات في "أنه إذا لم يفعل، فقد ينهار جانب أساسي من إرثه في السياسة الخارجية".

واعتبرت الإمارات ضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة"خطاً أحمر".

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول إماراتي كبير قوله: "إن تم تنفيذ هذه الخطط، فستُلحق ضرراً بالغاً بالعلاقة الإماراتية الإسرائيلية. وستُلحق ضرراً لا يُمكن إصلاحه بما تبقى من رؤية التكامل الإقليمي، الخيار أمام إسرائيل الآن هو الضم أو التكامل".

وبحسب ما نقله الموقع عن مسئولين إسرائيليين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى عدة مناقشات داخلية حول عمليات الضم المحتملة، لكن لم تُتخذ أي قرارات بعد.

وزعم مسئولان إسرائيليان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يُعارض ضم الضفة الغربية، وأن إدارة ترامب لن تُعيق ذلك.

ووفق أكسيوس، تحدث مسئولون إماراتيون خلال الأسبوعين الماضيين، إلى كل من البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية للتحذير من عواقب الضم.

ولم يهدد المسئول الإماراتي الكبير صراحةً بإلغاء اتفاقية السلام الإماراتية مع إسرائيل، لكنه لم يستبعد ذلك، بحسب ما نقله الموقع.

وقال المسئول إن عمليات الضم ستكون "ناقوس خطر على حل الدولتين".