مصرع 3 تجار مخدرات وأسلحة وضبط آخرين بحوزتهم مواد بـ86 مليون جنيه في سوهاج والأقصر

لقي 3 تجار مخدرات وأسلحة مصرعهم وضبط آخرين بحوزته مواد تقدر 86 مليون جنيه عقب تبادل لتبادل إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج والأقصر.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية محاولة بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

تم تتبعهم واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم على أحدهم بالإعدام فى جناية "اتجار بالمخدرات وسلاح نارى" ومحكوم على الآخرين بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "سوهاج، الأقصر" وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة طن و200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو ، شابو"- 31 ألف قرص مخدر – 41 قطعة سلاح نارى "5 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 28 فرد خرطوش – طبنجة").



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 86 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.