تُقام اليوم السبت 23 أغسطس 2025 العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة النصر ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، إلى جانب قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتوتنهام، وكذلك مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات السوبر السعودي

النصر × الأهلي – 3:00 عصرًا – على قناة SSC 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي × توتنهام – 2:30 ظهرًا – على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث × وولفرهامبتون – 5:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

بيرنلي × سندرلاند – 5:00 مساءً – على قناة beIN Sports XTRA 1

برينتفورد × أستون فيلا – 5:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال × ليدز يونايتد – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

مايوركا × سيلتا فيجو – 6:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × إلتشي – 8:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي × برشلونة – 10:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

جنوى × ليتشي – 7:30 مساءً – على قناة AD Sports 2 HD

ساسولو × نابولي – 7:30 مساءً – على قناة AD Sports 1 HD

ميلان × كريمونيزي – 9:45 مساءً – على قناة AD Sports 1 HD

روما × بولونيا – 9:45 مساءً – على قناة AD Sports 2 HD

الدوري الفرنسي

مارسيليا × باريس إف سي – 6:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 4

نيس × أوكسير – 8:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 5

ليون × ميتز – 10:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني

فرايبورج × أوجسبورج – 4:30 عصرًا

باير ليفركوزن × هوفنهايم – 4:30 عصرًا

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن – 4:30 عصرًا

هايدنهايم × فولفسبورج – 4:30 عصرًا

يونيون برلين × شتوتجارت – 4:30 عصرًا

سانت باولي × بوروسيا دورتموند – 7:30 مساءً

الدوري القطري

أم صلال × الشحانية – 6:30 مساءً – على قناة Al Kass One

الدحيل × الوكرة – 8:30 مساءً – على قناة Al Kass One

الدوري الإماراتي

الظفرة × الوصل – 5:00 مساءً – على قناة أبوظبي الرياضية 2

دبا الفجيرة × العين – 5:00 مساءً – على قناة أبوظبي الرياضية 1

الوحدة × شباب الأهلي دبي – 7:30 مساءً – على قناة أبوظبي الرياضية 1

بطولة أمم إفريقيا للمحليين

أوغندا × السنغال – 5:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 6

السودان × الجزائر – 5:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 6