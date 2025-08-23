رئيس دار الكتب يدعو الشباب للاطلاع على كنوز باب الخلق: التذكرة بـ 10 جنيهات

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن وزارة الثقافة تبذل جهودها لتعريف الجمهور بكنوز الدار بميدان باب الخلق، داعيا الشباب إلى زيارة المتحف والمكتبة التي تضم أمهات الكتب.



وأشار خلال مقابلة مع «Extra News» إلى فتح الدار للزيارة بسعر التذكرة «رمزي» 10 جنيهات لتشجيع الإقبال، مشددا أن التمسك بالجذور والهوية هو «خير سند» في زمن تعصف فيه الأنواء بالعالم.



وأضاف أن المبنى التاريخي المتداخل مع متحف الفن الإسلامي بباب الخلق أو مقرها على كورنيش النيل كانت مطمعًا لمحاولات «تسلل وتوغل من جانب جماعة الإخوان» الإرهابية خلال فترة حكمها، مؤكدا أنها «باءت جميعها بالفشل» بفضل العاملين بالدار وتعاون الأجهزة الوطنية التي تعي قيمة مصر وتاريخها ومستقبلها.



واستشهد بواقعة تضرر المبنى جراء التفجير الإرهابي لمديرية أمن القاهرة في 25 يناير 2014، مشيرا إلى أن الهزة الارتدادية أدت إلى خلخلة في الكتلة البنائية وتهشم الزجاج والفترينات.



وأكد أن المقتنيات والتحف لم تتعرض لأضرار كبيرة، لافتا إلى تولى «معمل الترميم» في باب الخلق ودار الكتب بالكورنيش معالجة ما تأذى منها ضمن مشروع لترميم المتحف.