السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وقف الحرب بغزة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بروبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للدور الإيجابي الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، وميتسولا على وجه الخصوص، في دعم وتعزيز مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإسراع في تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز الحوار البرلماني باعتباره جسراً للتواصل بين شعوب ضفتي المتوسط.

من جانبها، أعربت ميتسولا عن شكرها لجهود مصر الحاسمة في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أنه لولا دور الرئيس في هذا الصدد لما كان من الممكن تحقيق هذا الاتفاق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا سيما دورها في الوساطة التي أفضت إلى وقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة دولية رفيعة، حيث تم التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين. وفي هذا الإطار، شددت رئيسة البرلمان الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي لتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والدائم.

كما تطرق اللقاء إلى جهود مصر في تسوية الأزمات الإقليمية بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها، حيث أشادت رئيسة البرلمان الأوروبي بالدور المحوري لمصر وسياساتها الحكيمة والمتزنة، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

وتناول الاجتماع كذلك قضية الهجرة غير الشرعية، حيث تم الإشادة بالجهود المصرية التي أسفرت عن وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأوروبي مع مصر من خلال توفير فرص عمل للعمالة المصرية الماهرة، وتيسير مسارات الدراسة والتدريب في الدول الأوروبية، إلى جانب دعم جهود التنمية والاستقرار في الدول ذات الصلة. كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل بين البرلمان المصري بمجلسيه (النواب والشيوخ) والبرلمان الأوروبي في مختلف القضايا المشتركة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالإشارة إلى أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للموقف المشرف الذي تبناه البرلمان الأوروبي دعماً للقضية الفلسطينية، والذي تجسد في المطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة أهالي غزة، مؤكداً ضرورة تكامل الجهود المصرية والأوروبية خلال المرحلة المقبلة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مرحباً في هذا الإطار باستضافة مصر مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي في غزة المقرر عقده في نوفمبر 2025.