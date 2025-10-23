ستولتبرج في مذكراته عن أردوغان: رجل حازم واسع الاطلاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "رجل حازم وواسع الاطلاع".

جاء ذلك في كتابه الصادر حديثا بعنوان "في عهدي- قيادة الناتو وقت الحرب" الذي تناول فيه ذكرياته خلال توليه قيادة الحلف 10 سنوات بين عامي 2014 و2024.

وأشار ستولتنبرج إلى أن تركيا "دولة مهمة لحلف الناتو، وتؤدي دورا كبيرا في الحرب ضد داعش".

وأكد أن "أردوغان رجل حازم وواسع الاطلاع، يتمتع بفهم عميق للقضايا، ومن السهل التواصل معه".

وفي كتابه، سرد ستولتنبرج ذكرياته عن هدف أردوغان بإنشاء منطقة آمنة شمال سوريا قبل عملية "نبع السلام" بالعام 2019.

وأطلقت تركيا "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019 شمال سوريا، استنادا لحقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن حدودها.

وأضاف ستولتنبرج: "في كل محادثة، سواء وجها لوجه أو عبر الهاتف، كان أردوغان يكرر الفكرة نفسها: إنشاء منطقة أمنية في سوريا. منطقة عازلة لحماية تركيا من مختلف الجماعات المسلحة. منطقة عسكرية تُنشَأ بدعم من الناتو والولايات المتحدة".

وأردف: "لكنني كنت أذكِّره باستمرار بأن الحلف لن يوافق أبدا على انتهاك وحدة أراضي سوريا".

ولفت إلى أن أردوغان قرر التحرك وحده، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، بقراره شن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال سوريا، وأن الولايات المتحدة أعلنت لاحقا سحب قواتها من المنطقة.

وأوضح أن تركيا كانت من أكثر دول الناتو تضررا من الإرهاب، وأن أردوغان ذكر له بأن آلاف المواطنين الأتراك فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإرهابية.

كما تطرق ستولتنبرج في كتابه إلى دور تركيا في عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وأكد الأمين السابق للناتو أنه كان يدعم انضمام الدولتين إلى عضوية الحلف في آن واحد، مضيفا: "كان مفتاح القرار بيد الرئيس أردوغان".

وأردف: "باتت تركيا محط اهتمامي نظرا لأهميتها الاستراتيجية في الحرب ضد داعش، وفي انضمام دول جديدة إلى حلف الناتو".