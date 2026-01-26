 وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق يكشف المستور عن تأسيس حماس في «الجلسة سرية» - بوابة الشروق
وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق يكشف المستور عن تأسيس حماس في «الجلسة سرية»


نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 12:53 م

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والذي تناول رأي الكاتب الفلسطيني البارز ووزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق حسن عصفور، بنشأة حركة «حماس» ومسارها، وتأثيره في القضية الفلسطينية سواء كان سلبا أو إيجابا.

وتتناول الحلقة استكمالا للحوار مع الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور، والذي تحدث فيه عن كيف اتهمت حماس حركة الجهاد الإسلامي بالتشيع، رغم عدم وجود أي علاقة تربط «الجهاد» بإيران.

وتناولت الحلقة كيف أن القيادي الحمساوي الراحل عبدالعزيز الرنتيسي، هو الوحيد الذي عرض حلولا لإلغاء التشرذم الفلسطيني.

ويتحدث الكاتب الفلسطيني عن كيف عزز يحيى السنوار، انقلاب حماس بعد ذلك على السلطة، مؤكدا أن حماس قدمت خدمات لإسرائيل أكثر من هرتزل، مشددا على ضرورة أن يكون لفلسطين كيان واحد وجيش واحد وسلطة واحدة.

ويبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويُعاد السبت 3 صباحًا، والأحد 5 مساءً.

