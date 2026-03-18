ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2024/2025 لتصل إلى 14.887 تريليون جـنيه بنسبــة زيادة 24.1% عن عام 2023/2024، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التى أوضحت ان ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال العام حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وبحسب النشرة، بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8.872 تريليون جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 26.2% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.

ووفقا للنشرة، بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 2.406 تريليون جنـيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 21.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 79% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية.

وأوضحت ان أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بلغت 1.563 تريليون جنيه عام 2024/2025 بنسبة انخفاض قدرها 2.4% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.6% مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.



وبحسب النشرة، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 9.351 تريليون جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 29.6% عـن عام 2023/2024.

وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 2.727 تريليون جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 23.1% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2.251 تريليون جنيه، بما يمثل 82.5%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

كما بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 4.021 تريليون جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 30.6% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصادية حيث بلغ 3.575 تريليون جنيه بما يمثل 88.9%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 43% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

فيما بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 5.536 تريليون جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 15.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 37.2% مـن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.