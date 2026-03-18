وزير الداخلية يتابع خطة تأمين احتفالات عيد الفطر: مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين

عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة خطة انتشار القوات على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المواطنين بـعيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعّال بما يضمن فرض دعائم الأمن والاستقرار، والتصدي الحاسم لأية محاولات للخروج على القانون، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري خلال فترة الاحتفالات.

كما وجه بضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة ويعزز من ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الداخلية على رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، لضمان تأمين الاحتفالات وخروجها في أجواء آمنة ومستقرة على مستوى الجمهورية.