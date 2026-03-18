غياب الجزيري وبن رمضان عن قائمة منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة المنتخب لخوض مباراتين وديتين خلال شهر مارس الحالي، استعدادا لنهائيات كأس العالم.

وتشهد قائمة تونس لمباراتي هايتي وكندا الوديتين، غياب محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم تونس، في ظل تراجع مشاركة كل منهما مع فريقه.

كما غاب ثنائي الأهلي والزمالك السابق، ولاعبا الصفاقسي الحاليين، علي معلول وحمزة المثلوثي.

وفيما يلي قائمة تونس:-

حراسة المرمى: أيمن دحمان – صبري بن حسن – عبدالمهيب الشماخ -نور الدين الفرحاني

الدفاع: يان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – آدم عروس – علام غرام – رائد الشيخاوي – محمد أمين بن حميدة – علي العابدي – مرتضى بن وناس

الوسط: إلياس السخيري – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي – محمد بلحاج محمود

الهجوم: إلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوي – أنيس السعيدي