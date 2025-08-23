ضبط شخص يزور تأشيرات السفر للنصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يزور تأشيرات السفر وعقود العمل للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخصا - مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير تأشيرات السفر وعقود العمل بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من التأشيرات وعقود العمل "خالية البيانات"، صور ضوئية لمستندات خاصة لراغبى السفر للخارج، الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير، هاتف محمول).

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.