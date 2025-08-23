الداخلية تكشف غموض 14 حادثا وتضبط 4 عصابات خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 277 قطعة سلاح ناري بحوزة 243 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "2 قنبلة يدوية، 31 بندقية آلية، 56 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، 185 فرد خرطوش، 1300طلقة مختلفة الأعيرة، 35 خزينة متنوعة، 239 قطعة سلاح أبيض" وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وتمكنت الحملات من ضبط 382 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 648 كيلو مخدرات، 11433 قرصا مخدرا، و23 متهما هاربا، و13 متهما بالبلطجة، 384 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في ضبط 4 تشكيل عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا. وتنفيذ 84 ألفا و257 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.