رابطة العالم الإسلامي تتطلع لمخرجات قمة شرم الشيخ لتخفيف معاناة غزة

أعربت رابطة العالم الإسلامي، عن تطلعها نحو مخرجات "قمة شرم الشيخ للسلام"، التي استضافتها مصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

وأعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة، عن أملِه في أن تُسهم نتائج القمة في تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعانيها أهالي غزة، والانسحاب الكامل لقوات حكومة الاحتلال، وضمان التدفق السريع والكافي للمساعدات إلى القطاع المنكوب، وتعزيز مسار حلِّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية و"إعلان نيويورك" للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي قادت جهوده الدولية السعودية بالاشتراك مع فرنسا، بصفته السبيل الوحيد لإرساء السلام الدائم الشامل والعادل في المنطقة.