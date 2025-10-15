ترامب: حماس أكدت لنا أنها ستسلم سلاحها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد استعادة المحتجزين القتلى المحتجزين في غزة، وحذر حركة حماس من أنه "إذا لم يتخلوا عن سلاحهم فسوف ننزع نحن سلاحهم".

وأدلى الرئيس الأمريكي بالتصريح أثناء حديثه في البيت الأبيض أثناء زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وقال ترامب إنه تحدث مع ممثلي حركة حماس، وإنهم أكدوا له أنهم سيسلمون سلاحهم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وترفض حماس التخلي عن سلاحها حتى الآن.

ولم يرد ترامب التعليق بالتحديد على موعد نهائي محتمل. ورغم ذلك، قال إن نزع السلاح يجب أن يتم "بسرعة كبيرة جدا جدا" في غضون "فترة زمنية معقولة"، وفقا لـ (د ب أ).

وصرح ترامب للكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بأن العديد من دول الشرق الأوسط تريد نزع سلاح حماس.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال للصحفيين المرافقين له خلال رحلته إلى إسرائيل إن إدارته منحت حماس إذنا مؤقتا بالتسلح في محاولة لاستعادة النظام بعد أشهر من الحرب.

وقال ترامب "إنهم يريدون إيقاف المشاكل وكانوا منفتحين بشأن ذلك، وقد منحناهم الموافقة لفترة من الزمن"، حسبما أفادت (د ب أ).