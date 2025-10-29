 مستشار رئيس فلسطين: الاحتلال يعرقل العملية الديمقراطية ويحد من التغيير داخل مؤسساتنا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 3:26 م القاهرة
مستشار رئيس فلسطين: الاحتلال يعرقل العملية الديمقراطية ويحد من التغيير داخل مؤسساتنا


نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 2:37 م

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية هي عملية مستمرة وليست موسمية، مؤكّدًا أن أي عمل بشري أو مؤسسي يخضع للتطوير المستمر بهدف معالجة القصور والنقائص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الورشة المفتوحة تتضمن إجراءات قانونية ودستورية وإدارية ومالية لضمان استمرارية الإصلاح وتطوير الأداء في مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح أنّ منظومة القوانين والإجراءات في فلسطين تسير على نحو متواصل، موضحًا أن هناك لجانًا لصياغة دستور مؤقت منذ عام 2009، تبعتها لجان أخرى في 2013، حيث يتم تبني المسودات السابقة ووضع تطويرات عليها لضمان استمرارية العمل الدستوري والقانوني.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الدولة الفلسطينية وإعداد قاعدة صلبة لأي تغييرات مستقبلية في الوجوه والمناصب داخل السلطة.

وحول الانتقادات التي تشير إلى ثبات الوجوه وعدم توحيد الفصائل الفلسطينية، أكد الهباش أن هذه الانتقادات غير دقيقة في ظل الواقع الفلسطيني الاستثنائي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجراء الانتخابات ويعرقل ممارسة العمليات الديمقراطية، ويحد من النشاط الشعبي والجماهيري، مما يؤثر مباشرة على إمكانية إجراء أي تغييرات حقيقية داخل مؤسسات الدولة.

