مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

قالت القوات المسلحة البولندية، إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو البولندي اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق، بعدما جرى رصدها تحلق بدون خطة طيران كما أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها كان مغلقا.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، عبر منصة "إكس"، إن الطائرة إلوشين إل-20 كانت تحلق في المجال الجوي الدولي أمس الثلاثاء، عندما جرى اعتراضها من جانب مقاتلتين بولنديتين ميج-29.

وأضافت أن الطيارين تعرفوا بصريا على الطائرة ورافقوها حتى خرجت من المنطقة. وأصدرت القيادة صورة تظهر الطائرة الروسية.

وقال الجيش البولندي، إن المجال الجوي البولندي لم يتم انتهاكه خلال الواقعة.

وأوضح متحدث باسم الجيش لقناة "تي.في.إن.24"، أن عملية الاعتراض حدثت شمال غرب بلدة اوستكا الساحلية.

وأضاف: "في مثل تلك المواقف تقلع طائراتنا من قاعدة مالبورك وتحلق خلال دقائق.. وأبقى الطيارون على اتصال بصري لإظهار للطائرات الروسية تواجدنا".