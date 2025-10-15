ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة حماس وعدت بنزع سلاحها، مُحذرًا من أنه «إذا لم تلتزم الحركة بذلك، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لنزع سلاحها بالقوة».

وكشف خلال تصريحات صحفية من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل محادثته مع الحركة الفلسطينية بشأن نزع السلاح.

وأضاف: «قلت لهم إننا نريد نزع السلاح وسيفعلون ذلك.. لو لم يفعلوا فسنفعل ذلك نحن، وسيحدث ذلك بسرعة ولكن بعنف».

وبسؤاله عن المدى الزمني الذي ستنزع فيه الحركة سلاحها، أجاب: «سريعًا وفي زمن معقول.. أنا تحدثت مع حماس وقلت ستنزعون السلاح وقالوا أنهم ملتزمون الآمر».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن حماس استخدمت سلاحها في القضاء على ما وصفهم بـ«أفراد العصابات السيئة».

وأكمل: «قتلوا عددًا من أعضاء تلك العصابات، الأمر لم يزعجني كثيرًا، فالمسألة ليست مختلفة عن دول أخرى مثل فنزويلا التي أرسلت عصابات إلينا وتعاملنا معهم»، بحسب وصفه.

كما لفت ترامب إلى نجاحه في عودة الرهائن الإسرائيليين من غزة، الذي اعتبره بـ«الأمر الأهم».

وجدد دعوته لإعادة جميع جثامين المحتجزين المتبقين، معقبًا: «قيل لنا إن 26 رهائن توفوا، ويبدو أنهم (حماس) ليس لديهم هذا العدد لأننا نتحدث عن عدد أقل الآن، الموضوع صعب، لكنني أرغب في عودتهم».