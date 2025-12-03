سوريا: إحباط محاولة تهريب 1250 لغما إلى لبنان

• وزارة الداخلية السورية أعلنت عن توقيف 4 متورطين

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب شحنة "كبيرة" من الألغام قالت إنها كانت مُعدة للإرسال إلى "حزب الله" في لبنان.

جاء ذلك في عملية أمنية شمال ريف دمشق، أسفرت عن ضبط 1250 لغما وتوقيف 4 أشخاص، وفق بيان للوزارة عبر حسابها على منصة "تلجرام".

ونقلت الوزارة عن مدير الأمن الداخلي في منطقة يبرود، خالد عباس تكتوك، قوله إن "الوحدات الأمنية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان، وضبط كامل الشحنة، مع توقيف أربعة متورطين وتحييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات".

وأضاف تكتوك أن العملية جاءت تتويجا لـ"تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة" أفضت إلى تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة.

وأكد المسؤول الأمني أن المداهمة التي نفذتها الوحدات المختصة كانت "محكمة"، وأسفرت عن "ضبط 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعق، كانت معدة للتهريب إلى مليشيا حزب الله في لبنان".

وأشار البيان إلى أنه أُلقي القبض على أربعة من المتورطين، فيما "جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات".

وذكرت الداخلية السورية أنه تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ولم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" اللبناني على ما جاء في البيان السوري.

ومنذ الإطاحة بالنظام المخلوع في ديسمبر 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).