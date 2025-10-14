ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب

أمر المستشار مصطفى رسمي، مدير نيابة مركز أسيوط، بحبس المدعو "ع. م"، سائق التروسيكل الذي كان يقلّ أطفال مدرسة منقباد، والذي تعرض لحادث سقوط بالترعة، ما أسفر عن وفاة خمسة طلاب وإصابة ستة آخرين من طلاب المرحلة الابتدائية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على مركبة التروسيكل والاستعلام عن مدى ترخيصها من عدمه.

وكانت قريتا سلام ومنقباد، شهدتا تشييع الأهالي لجثامين خمسة من الأطفال الذين توفوا على خلفية سقوط التروسيكل الذي كانوا يستقلونه في طريقهم إلى المدرسة صباح أمس الاثنين، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى خمس تلميذات في الصفوف الدراسية الابتدائية، وهن: "سمر محمد، وبسملة أحمد، وجنى إبراهيم، ومليكة حسين، وعدي علي"، وذلك متأثرات بإصابتهن المتفرقة.

وكان المستشار مصطفى رسمي، مدير نيابة مركز أسيوط، بإشراف المستشار أحمد فاروق، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، قد انتقل إلى موقع الحادث، حيث أمر بالتصريح بدفن الجثة المتوفاة الأولى، وعقب نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، توفيت ثلاث تلميذات أخريات، فصدر قرار بالتصريح بدفنهن، مع التحفظ على سائق التروسيكل وإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية لإجراء تحليل المخدرات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات المقدم عمر عبد العظيم، رئيس مباحث مركز أسيوط، أن سائق التروسيكل كان في طريقه إلى عمله عندما تقابل مع عدد من الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدرسة من قرية سلام إلى قرية منقباد، فقام بنقلهم دون مقابل مادي، وأوضحت التحريات أن السائق كان يسير بسرعة طبيعية، إلا أن اختلال عجلة القيادة تسبب في سقوط التروسيكل داخل الترعة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أسيوط يفيد بانقلاب تروسيكل في ترعة منقباد يستقله عدد من أطفال المدارس. وعلى الفور، انتقل مدير الأمن، واللواء حسام الصبّاح حكمدار المديرية، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد سعد مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم عمر عبد العظيم رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من المعاينة سقوط التروسيكل بالترعة أثناء سيره من قرية سلام إلى إحدى المدارس، ما أسفر عن وفاة طفلة في الحال وإصابة 11 آخرين.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تكليف المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام الري، والمهندس مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، بمتابعة حادث سقوط تروسيكل الأطفال بمصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لقرية منقباد، ووجّه برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع الموقف ومتابعة حالة المصابين.

كما أوضح المهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الري، أنه عقب وقوع الحادث تم رفع المخلفات المتراكمة أمام منصة القناطر، مشيرًا إلى أن تطهير المنطقة التي شهدت الحادث يتم بشكل دوري كل شهر بسبب قيام المواطنين بإلقاء مخلفات القمامة في الترعة، مؤكدًا أنه تم تحرير عدد من المحاضر خلال الأشهر الماضية ضد المواطنين المقيمين على جانبي الترعة بسبب إلقاء المخلفات.

وأضاف "عرفات"، أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة المحاسب مصطفى إبراهيم، رئيس المركز، لإنشاء حواجز خرسانية على جانبي القناطر في المنطقة التي شهدت الحادث، حفاظًا على الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.