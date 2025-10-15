سوق الفيلم الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي يُطلق أكاديمية توزيع «صندوق أدوات الأفلام»

مبادرة ثلاث سنوات لبناء شبكات توزيع أفلام مستدامة في القارة الأفريقية

أعلن سوق الفيلم الأوروبي (EFM) التابع لمهرجان برلين السينمائي عن إطلاق أكاديمية توزيع "صندوق أدوات الأفلام"، وهو برنامج تدريبي وتواصلي يمتد على ثلاث سنوات، صُمِّم لتمكين جيل جديد من موزّعي الأفلام في مختلف أنحاء أفريقيا. ومن خلال التعاون بين صناعتَي السينما الأوروبية والأفريقية، يسعى البرنامج إلى المساهمة في بناء بنية تحتية مستدامة ذاتيًا، وتوسيع نطاق انتشار الأفلام الأفريقية لدى جمهور أوسع، إلى جانب تعزيز تداول المحتوى الأوروبي وظهوره في أفريقيا.

تُعد أكاديمية توزيع صندوق أدوات الأفلام مبادرةً مشتركة طُوِّرت بالتعاون مع رائدي الصناعة تورستن فريهس وفابيان ماساه، بالاستفادة من مشروعهما التجريبي الواعد "الأكاديمية الأفريقية الأوروبية للتوزيع" (ADEA) لعام 2024. وتهدف الأكاديمية إلى تبادل الخبرات في مجال توزيع الأفلام عالميًا، وإنشاء إطار عمل شامل يدعم نشر محتوى متنوع. وبالتعاون مع موزّعين أوروبيين بارزين، تُوسّع الأكاديمية الجديدة برنامج "منتجي صندوق أدوات EFM" الناجح، الذي يواصل تقديم التدريب ومعلومات السوق لمنتجي الأفلام الألمان والدوليين من الفئات المهمَّشة التي تواجه تفاوتًا هيكليًا. ومن خلال توسيع نطاق هذه التجربة، ستُسهم أكاديمية توزيع صندوق أدوات EFM في تزويد المشاركين المختارين بمجموعة من المهارات الطموحة وشبكة من العلاقات المهنية الضرورية لبناء مسارات مستدامة في مجال توزيع الأفلام في أفريقيا.

سيتولى فابيان ماساه وتورستن فريهس، إلى جانب رئيس برنامج صندوق الأدوات المُعيَّن حديثًا ساتا سيسوكو، الإشراف المشترك على البرنامج الذي سيعمل مستقبلاً تحت مظلة سوق الفيلم الأوروبي (EFM).

تحظى المبادرة بدعم أساسي من برنامج Creative Europe Media 360°، إضافةً إلى دعم من Medienboard Berlin Brandenburg، وMOIN Filmförderung Hamburg، وNeue Visionen Filmverleih، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وFilmfest Hamburg، وEuropean Work in Progress (EWIP)، وDOK Leipzig، ومعهد جوته في أديس أبابا، فضلًا عن العديد من الموزعين المستقلين المحليين وشركات المبيعات العالمية.



حول أكاديمية توزيع صندوق الأدوات



ستُدرّب أكاديمية توزيع صندوق الأدوات الجديدة ما بين سبعة إلى عشرة محترفين أفارقة سنويًا، من خلال إقامة تدريبية لمدة خمسة أسابيع في أوروبا، تتوج بالمشاركة في مهرجان برلين السينمائي الدولي. وعلى مدار أكثر من 30 ورشة عمل معمقة وعملية، سيتلقى المشاركون تدريبًا متقدمًا وإشرافًا من موزعين أوروبيين ذوي خبرة، ووكلاء مبيعات، وخبراء في الصناعة، في الجوانب الرئيسية لتوزيع الأفلام، بما في ذلك التسويق، وبناء قاعدة جماهيرية، والجوانب القانونية والتجارية، إلى جانب الاستخدام الذكي للتقنيات المبتكرة لتحقيق النجاح في بيئة السوق العالمية المتغيرة.

سيشارك المتدربون أيضًا في العديد من الفعاليات التجارية، بما في ذلك معرض الفيلم الدولي، وقمة التوزيع IFDS خلال مهرجان الفيلم في هامبورغ وDOK لايبزيغ في السنة الأولى، مع فعاليات إضافية محتملة في السنة الثانية.

وقال تورستن فريهس وفابيان ماساه عن المشروع المشترك: "نُقدّر بشدة دعم مهرجان برلين السينمائي، ويسعدنا أن تجد هذه المبادرة مقرًا دائمًا خلال فترة زمنية قصيرة."

ستُقام الأكاديمية الجديدة بالتوازي مع برنامج صندوق أدوات EFM الكلاسيكي للمنتجين، والمموَّل بشكل رئيسي من كلٍّ من CE Media وCanada Media Fund وHessen Film.



حول برامج صندوق أدوات efm





تُعد برامج صندوق أدوات EFM مبادرةً إبداعيةً من سوق الفيلم الأوروبي تهدف إلى بناء القدرات وتسهيل وصول محترفي السينما الذين لم يُشاركوا تاريخيًا في السوق. صُممت هذه البرامج لتكون بوابةً لمصندوق السينما العالمي، بما يُعزز التعلم بين الأقران، والتطوير المهني الدولي المستدام، والتفاعل مع جماهير جديدة.

ويهدف البرنامج إلى دعم النمو التعاوني، والتبادل الثقافي، وخلق فرص العمل، وتمهيد الطريق لتحقيق منافع متبادلة ضمن صناعة إعلام عالمية أكثر ترابطًا.



أكاديمية توزيع الأدوات2026



يشارك في أكاديمية Toolbox Distribution Academy 2026 كلٌّ من: إيدن تيغابو (إثيوبيا)، آيفي وانجوي مويروري (كينيا)، جولي نجويو (كينيا)، كلفن أوسو (كينيا)، إينيس جيريهيروي (رواندا)، إيفربرايت إيفريدي (تنزانيا)، وسيموليما دانيال (أوغندا).