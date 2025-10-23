بحبح: حماس منفتحة على مسألة تسليم أسلحتها الثقيلة

عبّر رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام بشارة بحبح، عن اعتقاده بأن حركة حماس «مستعدة لتسليم أسلحتها الثقيلة إلى جهة فلسطينية أو عربية».

وفي مقابلة مع «المونيتور»، قال بحبح، إنه يمكن إقناع حماس بتسليم أسلحتها الثقيلة كجزء من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، معقبًا: «كانت المحادثات التي أجريتها معهم غير رسمية، لكن هذا هو جوهر ما فهمته».

وأضاف: «إذا عُرّف نزع السلاح بأنه تسليم معدات ثقيلة أو معدات عسكرية يمكن أن تقتل 4 أو 5 أشخاص في آن واحد، فأعتقد شخصيًا أن حماس ستكون منفتحة على ذلك.. لكن في الوقت عينه، هم يصرون على أنهم يرغبون في الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية لحماية أنفسهم في حالة تعرضهم لهجوم».

وتُلزم الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر، حماس بوضع أسلحتها «خارج الاستخدام بشكل دائم»، مع منح عفو لمن ينزع سلاحه ويلتزم بالتعايش السلمي مع إسرائيل.