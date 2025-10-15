مستعمر يختطف 4 مواطنين غرب رام الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختطف مستعمر، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن مستعمرا اختطف 4 مواطنين قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في "وادي سليمان" قرب قرية الطيرة المجاورة، بعد الاعتداء عليهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستعمر، اعتدت على مواطنين حاولوا نجدة الشبان المختطفين، وأصابت 4 منهم برضوض، كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من الشبان المختطفين وهما خالد منيف سمارة، ومحمد إبراهيم سمارة.

وكان المستعمر نفسه اعتدى بالضرب على شاب من القرية يوم أمس وحاول اختطافه.