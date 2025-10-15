أبو سيف: ما تقوم به حماس مساس بالنسيج الوطني

قال وزير الثقافة السابق عاطف أبو سيف إن ما تقوم به حماس في قطاع غزة من ممارسات تتمثل في الإعدامات الميدانية ومهاجمة العائلات وترهيب الناس، أمر غير مقبول وطنيا ويشكل مساسا بالنسيج الوطني وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللأعراف والتقاليد التي حكمت العمل السياسي الفلسطيني لعقود.

وأضاف أبو سيف في تصريح له، أن حماس تعيد فرض نظامها القمعي والتسلطي على المواطنين في غزة الذين صمدوا في وجه الابادة لعامين كاملين. وقال أبو سيف إذا كان ثمة تجاوزات وطنية فإن محاسبة ذلك يجب أن تكون وفق القانون حتى لا يختلط الحابل بالنابل، كما تفعل حماس حتى تقوم بتصفية حساباتها مع معارضيها ومنتقدي سياساتها وطريقة إدارتها لحياة الناس في غزة، حين تركتهم وحيدين يواجهون مصيرهم.

وشدد أبو سيف على ضرورة التحرك الوطني لحماية الناس من بطش حماس، وإلزامها بوقف هذه الممارسات غير الوطنية. وطالب منظمات حقوق الإنسان بفضح هذه الممارسات واتخاذ موقف حازم منها