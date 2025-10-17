الموافقة على استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية في جميع أنحاء ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيسمح لضباط الشرطة الألمان باستخدام الصواعق الكهربائية "تيزر" على مستوى البلاد بعد أن أقر البوندستاج (مجلس النواب بالبرلمان الألماني) تعديلا قانونيا في ساعة متأخرة من يوم الخميس.

ويسمح القانون صراحة للضباط بحمل أجهزة التيزر جنبا إلى جنب مع الهراوات والأسلحة النارية القياسية.

وصممت أجهزة التيزر لإيصال صدمات كهربائية عن بعد، مما يسبب تقلصات عضلية مؤلمة تعطّل قدرة الهدف مؤقتا.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية كريستوف دي فريس: "توفر أجهزة التيزر لضباط الشرطة وسيلة فعالة ومتناسبة للرد على المواقف الخطرة".

وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن خطط للحصول على 10 آلاف جهاز خلال السنوات القادمة.

ولا تزال الأجهزة تثير الجدل، لأن استخدامها قد يشكل مخاطر صحية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الدورة الدموية.