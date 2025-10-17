 مدعون عامون يقاضون إدارة ترامب بسبب إلغاء تمويل برنامج الطاقة الشمسية - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025 9:51 ص
مدعون عامون يقاضون إدارة ترامب بسبب إلغاء تمويل برنامج الطاقة الشمسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 9:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 9:06 ص

رفع المدعون العامون لأكثر من 12 ولاية أمريكية يوم الخميس دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إنهاء تمويل بقيمة 7 مليارات دولار كان مخصصا لمشاريع الطاقة الشمسية الميسورة التكلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ودفع الائتلاف، الذي ضم أيضا مقاطعة كولومبيا وجهات معنية أخرى، في الدعوى بأن إلغاء وكالة حماية البيئة لبرنامج "الطاقة الشمسية للجميع"  انتهك القانون الذي يحكم الوكالات الاتحادية ومبدأ الفصل الدستوري بين السلطات.

وتم تقديم البرنامج في عام 2022 كجزء من قانون المناخ البارز للرئيس السابق جو بايدن، وكان يهدف إلى جعل الطاقة المتجددة في متناول ما يقرب من مليون أمريكي.

وألغت وكالة حماية البيئة أموال برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" في أغسطس/آب بعد أن تم إقرار قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق في الكونجرس قبل شهر من ذلك.

ويعد إلغاء مبلغ 27 مليار دولار مجرد مثال واحد على الجهود التي اتخذتها الإدارة ضد الطاقة النظيفة.


