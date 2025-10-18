سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• في قسم الشحن الذي تخزن فيه البضائع المستوردة

اندلع حريق ضخم في مطار شاه جلال الدولي بالعاصمة البنجالية دكا، السبت، ما دفع السلطات إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية.

وبحسب صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية، قال مسؤول إدارة الطيران المدني كوثر محمود، إن الحريق اندلع في قسم الشحن بالمطار الذي تخزن فيه البضائع المستوردة.

وأوضح محمود أن فرقًا من الجيش وأجهزة الأمن ورجال الإطفاء تدخلت بسرعة لإخماد الحريق، وأن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.

من جهته، ذكر مسؤول إدارة الدفاع المدني والإطفاء في بنجلاديش طلحة بن جاسم أنهم تلقوا بلاغًا عن الحريق في الساعة 14:30 (08:30 تغ)، وأن 37 فريق إطفاء شاركوا من أجل إخماده.

وأعلنت إدارة المطار إيقاف جميع الرحلات الجوية كإجراء احترازي، كما نُقلت الطائرات من الحظائر إلى مناطق أخرى لمنع احتمال تعرضها لأي ضرر.

كما أشير إلى أن العديد من الرحلات القادمة والمغادرة قد تم تغيير مسارها.