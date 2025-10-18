عماد متعب يوجه نصيحة خاصة لمهاجمي الأهلي: ركزوا داخل المنطقة

قدم عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، مجموعة من النصائح الهجومية لمهاجمي الفريق محمد شريف وجراديشار، بعد أدائهما في مواجهة إيجل نوار بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وقال متعب خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت: «أرى أن محمد شريف يتحرك كثيرًا في أماكن ليست من اختصاصه داخل الملعب، رغم أنه يتقن التعامل داخل منطقة الجزاء، وهو نفس الخطأ الذي يقع فيه جراديشار».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «في بعض الأحيان، شريف يعود إلى وسط الملعب لاستلام الكرة، وهذا ليس دوره. خطورته الحقيقية داخل منطقة الجزاء، ولو ركّز على التمركز الصحيح سيسجل أهدافًا أكثر».

وشدد متعب على أن ما يقوله ليس انتقادًا وإنما نصيحة قائلاً: «أنا قلت الكلام ده قبل كده لشريف ومروان محسن.. التحرك للأمام والتركيز داخل المنطقة أهم مفاتيح التهديف. دي خبرات لازم تتنقل للأجيال الجديدة».

واختتم: «لو التزم شريف وجراديشار بالأدوار الهجومية داخل الصندوق، الأهلي هيستفيد منهم بشكل كبير سواء محليًا أو أفريقيًا».