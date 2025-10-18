أردوغان يهنئ أذربيجان بعيد استقلالها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أذربيجان بمناسبة عيد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، في 18 أكتوبر 1991.

وقال في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية: "أهنئ من صميم قلبي أذربيجان، صديقتنا العزيزة، وشقيقتنا، وقرة أعيننا، بمناسبة يوم استقلالها في 18 أكتوبر".

وأضاف: "في هذا اليوم المليء بالفخر، أحيي بمودة أخي العزيز (الرئيس الأذربيجاني) إلهام علييف، وجميع أبناء الشعب الأذربيجاني".

وتحيي أذربيجان، السبت، الذكرى الـ34 لعيد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي الموافق 18 أكتوبر من كل عام.