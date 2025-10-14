سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصلت "الشروق" على أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا، والتي تم التقدم بأوراقها رسميًا اليوم.

محافظة الشرقية

النائب أحمد عبد الجواد "مستقبل وطن"

النائب خالد عبد المولى "مستقبل وطن"

حمودة محمد حمودة يحيى "مستقبل وطن"

أحمد علاء الدين أبو العلا "مستقبل وطن"

هناء أنيس رزق الله "مستقبل وطن"

سهير عوض عطية "مستقبل وطن"

هند حازم طه "مستقبل وطن"

رشا حسني عبد الرحمن "مستقبل وطن"

أشرف سعد راغب سليمان "حماة الوطن"

سامي عبد العزيز نصر الله "حماة الوطن"

سامية محمود الحديدي "حماة الوطن"

ماريز إسكندر إبراهيم "حماة الوطن"

أحمد فؤاد أباظة "الجبهة الوطنية"

محمد علي يوسف مرسي "الجبهة الوطنية"

إيمان محمد أحمد "الجبهة الوطنية"

دينا وهدان أحمد البعلي "الجبهة الوطنية"

عاطف محمد المغاوري "التجمع"

محمد مجدي سعد مرشد "المؤتمر"

نجوى الألفي "الشعب الجمهوري"

منى السيد مصطفى "المؤتمر"

أسماء سعد سليم "الوفد"

محافظة دمياط

نادر أحمد الداجن "مستقبل وطن"

مروة عبد الفتاح عبده "مستقبل وطن"

عبير فتح الله فتحي "حماة الوطن"

إيمان الألفي "الجبهة الوطنية"

محمد مجدي فريد "الإصلاح والتنمية"

بورسعيد

محمد عبدة اللمعي "مستقبل وطن"

مروة السيد عربي "مستقل"

الإسماعيلية

سليمان وهدان "الجبهة الوطنية"

ماري جمال زكي "مستقبل وطن"

ريهام أبو ضيف "حماة الوطن"

السويس

سيد عبد الحميد مصطفى "مستقبل وطن"

جلال مازن جلال "حماة الوطن"

جنوب سيناء

مجدي بيومي "مستقبل وطن"

قضية سالم عبيد "الجبهة الوطنية"

شمال سيناء

سعيد حسين سليمان "مستقبل وطن"

إبراهيم محمد إبراهيم "حماة الوطن"

علي حسين عمر "الجبهة الوطنية"

فاطمة عباس "الجبهة الوطنية"

إيمان علي عبد الرحمن "حماة الوطن"