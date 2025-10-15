ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بنقل مباريات كأس العالم المقررة العام المقبل في ضواحي بوسطن، بعد أن أشار إلى أن أجزاء من المدينة "تم الاستيلاء عليها" بسبب الاضطرابات.

ومن المقرر أن تستضيف فوكسبروه بولاية ماساتشوستس، التي تبعد نحو 30 ميلا عن بوسطن وتعد موطنا لفريق كرة القدم الأمريكية نيو إنجلاند باتريوتس عددا من المباريات ضمن بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع المكسيك وكندا. وعندما سُئل ترامب عن عمدة بوسطن، ميشيل وو، وهي ديمقراطية وصفها بأنها "ذكية" لكنها "من اليسار الراديكالي"، قال: "يمكننا أن نسحب منهم المباريات". وأضاف: "أنا أحب شعب بوسطن وأعلم أن المباريات بيعت بالكامل، لكن عمدة المدينة ليست جيدة".

وأشار ترامب إلى أن "هناك من يستولي على أجزاء من بوسطن"، دون أن يقدم تفاصيل، لكنه أضاف: "يمكننا استعادتها في ثانيتين".

ونشرت إدارة ترامب بالفعل قوات من الحرس الوطني في واشنطن وممفيس، فيما أثارت محاولاتها لفعل الشيء نفسه في شيكاغو وبورتلاند بولاية أوريجون نزاعات قانونية.

ولم يرد مكتب العمدة وو فورا على طلب للتعليق.