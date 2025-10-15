ترامب ينتقد بوتين: حرب أوكرانيا تسيء لروسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن بعد غد الجمعة

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أنا محبط للغاية، لأن علاقتي بفلاديمير كانت جيدة جدا، وربما لا تزال كذلك. لا أعرف لماذا يواصل هذه الحرب".

وأكد ترامب أن بوتين لا يريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، قائلا: "أعتقد أن ذلك يجعله يبدو بمظهر سيئ للغاية. بإمكانه أن ينهيها، وبسرعة".

في الوقت نفسه، أشاد ترامب بأوكرانيا لدفاعها ضد روسيا، كما أكد أن زيلينسكي سيزوره يوم الجمعة، قائلا: "إنه يريد أسلحة، ويرغب بالحصول على صواريخ توماهوك".

ولم يستبعد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توماهوك. وأشار سابقا إلى أنه يرغب في مناقشة الأمر مع روسيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حذر يوم الاثنين من مثل هذه الخطوة.

وتتمتع صواريخ توماهوك بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، ويمكن تزويدها تقنيا برؤوس نووية.