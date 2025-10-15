نادر السيد: كان يجب على أسامة نبيه عدم الظهور إعلاميا

أعرب نادر السيد، عن استياءه الكبير من التصريحات التي أدلى بها أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بعد خروج الفريق من كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي من الدور الأول.

وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار: "أعتقد أن توقيت التصريحات غير موفق تمامًا، وأنا مقتنع أن منتخب الناشئين ما هو إلا مرحلة تحضيرية من أجل التأهيل للمنتخب الأول".

وأضاف: "كان على أسامة نبيه أن يركز على أن مهمة هذا المنتخب هو تحضير اللاعبين للمنتخب الأول، ولم يكن من المناسب أن يظهر في البرامج التلفزيونية ويتحدث بهذا الشكل، خصوصًا أن الجماهير غاضبة".

وأتم نادر السيد تصريحاته قائلًا: "كنت سأعذر أسامة نبيه إن أدلى بتلك التصريحات في المؤتمر الصحفي، فهو مضطر للظهور بسبب البروتوكولات، ولكن لم يكن يجب أن يظهر في برنامج تلفزيوني، لكي يدافع عن نفسه".