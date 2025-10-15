ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات دخول ستة أجانب اعتبرهم مسؤولون أمريكيون أدلوا بتعليقات ساخرة أو مهينة بشأن حادث اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قررت سحب التأشيرات بعد مراجعة منشورات ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بكيرك، الذي قُتل أثناء إلقائه كلمة في إحدى الجامعات بولاية يوتا في العاشر من سبتمبر.

وجاء الإعلان بينما كان الرئيس دونالد ترامب يمنحه بعد وفاته أرفع وسام مدني في البلاد، وهو "وسام الحرية الرئاسي". وكان ترامب قد وصف كيرك في جنازته في سبتمبر بأنه "بطل أمريكي عظيم" و"شهيد" من أجل الحرية.

واستهدفت الإدارة وأنصارها أشخاصا بسبب تعليقاتهم حول كيرك، ما أدى إلى فصل بعض الصحفيين والمعلمين وغيرهم من وظائفهم أو معاقبتهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير.

وذكرت الوزارة أن الأجانب الستة الذين أُلغيت تأشيراتهم ينتمون إلى الأرجنتين والبرازيل وألمانيا والمكسيك وباراجواي وجنوب أفريقيا، دون الكشف عن هوياتهم.