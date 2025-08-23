سفير مصر في بلجراد يبحث مع وزير الدفاع الصربي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث سفير مصر في بلجراد باسل صلاح، مع وزير الدفاع الصربي براتيسلاف جاشيتش، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وعبر المسئول الصربي، خلال اللقاء عن تقديره الشديد لتاريخ العلاقات المصرية الصربية الزاخر، وحالة الزخم السياسي التي أدت إلى نمو وتطور العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، والتي أعقبها زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى مصر في يوليو 2024، وما لهما من نتائج إيجابية في دعم آليات التعاون بين البلدين في كل المجالات وخاصة المجالات الحيوية والاستراتيجية مثل مجالي الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تعدد وتنوع الزيارات عالية المستوى بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وأشار سفير مصر، إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال الدفاع، ومنها انعقاد اللجان المشتركة بين الجانبين بشكل دوري، وإمكانية تعزيز هذا التعاون؛ ليشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الأكاديمية العسكرية من الطرفين.