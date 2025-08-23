قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر الكيلو القائم من اللحوم «الحية قبل الذبح» يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا للجاموسي، ومن 160 إلى 165 جنيها للحوم للبقرية.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن الكيلو بعد الذبح يصفّي حوالي 280 جنيها على الجزار، قائلا: «الجزار لو باع الكيلو بـ 300 جنيه كسبان».



وأوضح أن تكلفة الكيلو الفعلية على الجزار تتراوح بين 270 إلى 280 جنيها.



وأشار إلى طرح اللحوم المستوردة المجمدة بـ 160 جنيها للكيلو، موضحا أنها ليست لحوما بلدية أو مذبوحة داخل مصر.



وأكد أن المزارعين هم الأكثر تضررًا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفاكهة والخضروات «تُباع أقل سعر التكلفة».



وشدد أن العبء الأكبر يقع هذه الأيام على المزارع؛ بسبب بيع معظم المنتجات بأقل من التكلفة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة المعروض من المحاصيل والإنتاج مقابل ضعف الطلب، موضحا أن المستهلك هو المستفيد الوحيد، في ظل حفاظ التاجر على هامش ربح محدد سواء في فترات الغلاء أو الرخص.