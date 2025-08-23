مروان عطية يواصل برنامجه التأهيلي في مران الأهلي

واصل مروان عطية، لاعب الأهلي، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان مروان عطية قد خضع في بداية شهر يوليو الماضي، لجراحة «الفتاق»، وكان من المفترض أن يعود إلى التدريبات خلال الفترة الحالية، إلا أن الطبيب المعالج للاعب أكد حاجته لمزيد من الوقت من أجل التعافي والعودة بشكل طبيعي إلى الملاعب مرة أخرى.

في السياق ذاته واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء يوم الاثنين المقبل على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.