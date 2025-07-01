كشفت الإعلامية ريهام سعيد وفريق عمل برنامج «صبايا الخير» عن نجاتهم من موت محقق على الطريق الدائري الإقليمي، بعد أن وثقت كاميرا البرنامج حادثا مروعا كاد أن يسفر عن كارثة أخرى، أثناء توجهم إلى قرية السنابسة التي شهدت استشهاد فتيات لقمة العيش في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل.

الواقعة، التي عرضتها خلال برنامجها، تظهر سيارة نقل صغيرة محملة وهي تعبر الحواجز الخرسانية الفاصلة بين اتجاهي الطريق، لتقف بشكل مفاجئ وعمودي أمام حركة المرور السريعة، كما يظهر الفيديو عدة سيارات نقل ضخمة وهي تحاول تفادي الاصطدام بها في آخر لحظة.

ووصفت ريهام سعيد، التي كانت داخل السيارة التي توثق لحظات الرعب قائلة: «كنا ماشيين بسرعتنا وفجأة العربية جت بالعرض ووقفت، وإحنا على سرعتنا، كان هيموت الناس في الميكروباص وكان هيموتنا؛ لأننا وقفا فجأة، وكانت كل العربيات ورانا هتصطدم بنا، لو كانت الحادثة حصلت كنت أنا هموت بجد؛ لكن ستر الله أننا لم نصطدم، وكانت كل السيارات خلفنا ستصطدم بنا».

وربطت بين الحادث المروع الذي كادت أن تقع ضحيته على الطريق الإقليمي، وبين فاجعة «فتيات لقمة العيش» بالمنوفية، مؤكدة أن ما وثقته كاميرتها هو بالضبط السيناريو الذي أودى بحياة 19 فتاة وسائق.

وقالت : «المقطورة اللي موتت الـ 19 ملاك، الـ 19 بطلة، عملت إيه؟ عملت زي ده بالظبط، لكن من الناحية الثانية».

وأوضحت أن سائق المقطورة في حادث المنوفية قام بنفس المناورة بعدما عبر الحواجز الفاصلة ليأتي في الاتجاه المعاكس للميكروباص ويصطدم به.

وانتقدت ما يصفه البعض بـ «طريق الموت»، قائلة: «الطريق متسفلت والحارة كبيرة جدًا، أنا مش شايفة أي حاجة غلط في الطريق»، مؤكدة أن المشكلة ليست الطريق؛ ولكن في السلوكيات الخاطئة.

