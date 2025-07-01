روسيا تنفي اتهامات أمريكا بالمماطلة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا

نفى الكرملين، اليوم الثلاثاء، اتهامات كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى أوكرانيا، بأن روسيا تماطل فيما يتعلق بمحادثات السلام، وأوضح أن موسكو أوفت بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات حتى الآن.

وقال كيلوج، أمس الاثنين، إن "روسيا لا يمكنها مواصلة المماطلة لكسب الوقت لتقصف أهدافا مدنية في أوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ممتنة لفريق ترامب لمساعدته في تسهيل المحادثات، لكنه شدد على أن موسكو لا تعرقلها.

وذكر بيسكوف للصحفيين في موسكو: "لا أحد يعطل أي شيء هنا"، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأضاف: "ندعم بطبيعة الحال تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. لذلك لا نرغب في إطالة أمد أي شيء".

وأشار بيسكوف إلى أنه يتعين الاتفاق بشأن موعد جولة ثالثة من المحادثات.