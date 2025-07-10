«مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته بلقاء تنظيمي مع مرشحي «الشيوخ 2025» بحضور قيادات الحزب

اختتمت الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، أمس الأربعاء، سلسلة اجتماعاتها بلقاء تنظيمي مهم مع مرشحي الحزب (فردي – قائمة) في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، والنائب علاء عابد، والنائب حسام الخولي، نواب رئيس الحزب، إلى جانب عدد من الأمناء العامين المساعدين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، ومرشحي الحزب على مستوى جميع المحافظات.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أهمية الدور الذي سيضطلع به أعضاء مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مستعرضًا تاريخ الحزب واستراتيجيته وأهدافه العامة، وأبرز المحطات التنظيمية والنيابية التي مهدت لتشكيله الأغلبية البرلمانية، فضلًا عن عمليات التطوير وضخ دماء جديدة في الهيكل التنظيمي وقياداته.

ووجّه عبد الجواد الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، مثنيًا على حكمته القيادية وأدائه الوطني، ومشيدًا بدوره كرمز دستوري وطني بارز.

وأشار إلى أن الحزب ينتهج رؤية واضحة وطموحة، ولديه قواعد تنظيمية ممتدة في مختلف المحافظات، مؤكدًا على أهمية الالتزام الحزبي الكامل، ومعربًا عن ثقته في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة على الحفاظ على الأمن القومي والتصدي لأي تهديدات خارجية.

من جانبه، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تأتي في ظل مشهد سياسي يتسم بالتعددية والتنافسية، وهو ما يعكس حيوية الحياة السياسية في مصر، مشددًا على التزام أعضاء الحزب الكامل بتوجيهات القيادة، وخوض الانتخابات بتنظيم قوي ورؤية واضحة.

بدوره، قال النائب حسام الخولي إن المنافسة في الانتخابات المقبلة ستكون قوية، في ظل الدفع بعدد من المرشحين أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين يمثلون مختلف المحافظات والقطاعات.

وأعرب مرشحو الحزب خلال اللقاء عن ثقتهم الكبيرة في قرارات القيادة الحزبية، ووجّهوا الشكر لقيادات الحزب على هذه الثقة الغالية، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى جهد لتمثيل الحزب بشكل مشرف تحت قبة مجلس الشيوخ.