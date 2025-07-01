ترامب: إيلون ماسك مستاء لأنه خسر تفويض السيارات الكهربائية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك، مستاء لأنه خسر التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية في مشروع قانون للضرائب والإنفاق.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، حذّر ترامب، من أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا «قد يخسر أكثر من ذلك بكثير».

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقترح ترامب أن تراجع إدارة الكفاءة الحكومية الدعم الذي تتلقاه شركات ماسك من أجل توفير المال، مما أشعل حربًا كلامية بين رئيس أكبر اقتصاد في العالم وبين الرجل الأكثر ثراء في العالم.

وأضاف ترامب عبر منصة Truth Social: «ماسك قد حصل على دعم أكبر من أي إنسان في التاريخ، وبدون إعانات الدعم لشركاته، ربما يضطر إلى الإغلاق والعودة إلى جنوب إفريقيا (موطنه الأصلي)».

وهدد بـ«عدم إطلاق المزيد من الصواريخ الفضائية أو الأقمار الاصطناعية أو إنتاج السيارات الكهربائية»، معتبراً أن الولايات المتحدة ستوفر الكثير من الأموال من وراء ذلك.

وتُعتبر شركتا ماسك، «تسلا» للسيارات الكهربائية و«سبيس إكس» لاستكشاف الفضاء، من أبرز المستفيدين من الإعانات والعقود الحكومية، حيث حصلتا على عشرات المليارات من الدولارات منذ تأسيسهما.

من ناحيته، أعلن الملياردير الأمريكي، أنه سيبدأ إجراءات تشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ.

وقبل أيام وصف ماسك في منشور عبر منصة «إكس»، مشروع ترامب بأنه «جنوني ومدمر، ويقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل». وأشار في منشور آخر أنه «انتحار سياسي للحزب الجمهوري».